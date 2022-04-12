Російську компанію Urals виключили з останнього тендеру Індійської нафтової корпорації. Компанія, яка раніше купувала великі обсяги сировини, наразі скасувала аукціон для РФ щодо сортів нафти з високим вмістом сірки.

Про це передає міжнародна інформаційна агенція Reuters.

Разом з російським Urals більше не входить до переліку для участі в аукціоні сира нафта від Das, Eugene Island і Thunder Horse. Останній тендер закривається сьогодні, тому учасникам повідомили про ухвалене рішення незадовго до обрання нового постачальника.