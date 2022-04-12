Про це передає міжнародна інформаційна агенція Reuters.

Разом з російським Urals більше не входить до переліку для участі в аукціоні сира нафта від Das, Eugene Island і Thunder Horse. Останній тендер закривається сьогодні, тому учасникам повідомили про ухвалене рішення незадовго до обрання нового постачальника.

Прем’єр-міністр Індії Нарендрой Моді мав розмову з президентом США Джо Байденом напередодні. Вони погодились, що закупівля нафти з Росії у великих обсягах не відповідає інтересам Індії. Зокрема таке б рішення могло перешкодити реакції США на війну Росії проти України.

Цього тижня Індійська нафтова корпорація проведе два тендери. Вони полягають у відвантаження товару в травні-червні. Під час попередніх тендерів Індія закупила 6 млн барелів Urals для завантаження в травні.