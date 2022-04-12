Про це передає міжнародна інформаційна агенція Reuters.
Разом з російським Urals більше не входить до переліку для участі в аукціоні сира нафта від Das, Eugene Island і Thunder Horse. Останній тендер закривається сьогодні, тому учасникам повідомили про ухвалене рішення незадовго до обрання нового постачальника.
Прем’єр-міністр Індії Нарендрой Моді мав розмову з президентом США Джо Байденом напередодні. Вони погодились, що закупівля нафти з Росії у великих обсягах не відповідає інтересам Індії. Зокрема таке б рішення могло перешкодити реакції США на війну Росії проти України.
Цього тижня Індійська нафтова корпорація проведе два тендери. Вони полягають у відвантаження товару в травні-червні. Під час попередніх тендерів Індія закупила 6 млн барелів Urals для завантаження в травні.
- Нагадаємо, згідно з інформацією британської інформаційної агенції Reuters, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир у понеділок, аби підписати угоду про збільшення імпорту газу, оскільки країна шукає альтернативні джерела після вторгнення Росії в Україну.
- Зокрема президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного в історії обсягу нафти зі стратегічних запасів США, аби сповільнити зростання ціни на нафту на тлі російської агресії.
- Велике танкерне підприємство Euronav ухвалило рішення про зупинення операцій з російськими клієнтами. На бізнес фірми припадає менш як 5% її обороту.
- Австралія оголосила, що введе на всі російські товари мито 35%. Також після промови Президента України Володимира Зеленського австралійський парламент ухвалив рішення відмовитися від закупівлі газу та нафти з РФ.
- Також співробітництво із Росією припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.
- Ще в Росію припиняє інвестувати канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd. Те саме стосується постачання запчастин та обладнання.