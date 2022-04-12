Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — "Сбербанку" та "Альфа-Банку".

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Японії.

Варто зазначити, що все майно та кошти підсанкційних осіб на території Японії заморожуються й вони не зможуть приймати чи проводити будь-які платежі.

Здебільшого нові обмеження стосуються російських державних посадовців та їхніх родичів. Під санкції потрапили депутати Держдуми, головком ВМФ РФ Микола Євменов, головком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС РФ Сергій Дронов, Головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін. Серед компаній: АТ НВК “Техмаш”, МКБ “Вимпел”.

Водночас Японія заборонила нові інвестиції у РФ та ввезення низки товарів звідти. У такий спосіб, з 12 травня нові інвестиції можна буде здійснювати лише з особливих дозволів.