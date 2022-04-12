Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Японії.
Варто зазначити, що все майно та кошти підсанкційних осіб на території Японії заморожуються й вони не зможуть приймати чи проводити будь-які платежі.
Здебільшого нові обмеження стосуються російських державних посадовців та їхніх родичів. Під санкції потрапили депутати Держдуми, головком ВМФ РФ Микола Євменов, головком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС РФ Сергій Дронов, Головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін. Серед компаній: АТ НВК “Техмаш”, МКБ “Вимпел”.
Водночас Японія заборонила нові інвестиції у РФ та ввезення низки товарів звідти. У такий спосіб, з 12 травня нові інвестиції можна буде здійснювати лише з особливих дозволів.
- Раніше агентство національної безпеки та розвідки Японії вилучило український полк “Азов” з “довідника стосовно міжнародного тероризму” за 2021 рік.
- Також Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що Росія мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.
- Зокрема уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.