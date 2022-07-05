У новому списку санкцій Японії запроваджено заборони проти 57 фізичних осіб та 6 організацій із РФ, зокрема проти так званого "очільника" військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його так званого "заступника" Кирила Стремоусова.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів Японії.

Санкціями передбачено замороження активів вищезазначених осіб та організацій у Японії, а також заборону проведення фінансових операцій із ними.

Водночас японський уряд запровадив заборону на надання послуг Росії, зокрема зі здійсненням аудиту, консультаційних послуг із питань управління та трастових послуг.

Також у Японії затвердили заборону на імпорт російського золота. Варто зауважити, що терміни, коли обмеження почнуть діяти, буде визначено згодом.

Загалом під санкції Японії потрапили близько 800 росіян, білорусів, представників так званих “ЛНР” та “ДНР”, а також близько 300 російських компаній та організацій.