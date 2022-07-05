Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів Японії.
Санкціями передбачено замороження активів вищезазначених осіб та організацій у Японії, а також заборону проведення фінансових операцій із ними.
Водночас японський уряд запровадив заборону на надання послуг Росії, зокрема зі здійсненням аудиту, консультаційних послуг із питань управління та трастових послуг.
Також у Японії затвердили заборону на імпорт російського золота. Варто зауважити, що терміни, коли обмеження почнуть діяти, буде визначено згодом.
Загалом під санкції Японії потрапили близько 800 росіян, білорусів, представників так званих “ЛНР” та “ДНР”, а також близько 300 російських компаній та організацій.
- Раніше міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.
- Фінська компанія Kone планує вийти з ринку Росії. Фірма спеціалізується на виробництві ліфтів та ескалаторів.
- Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.