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Японська компанія розробила місяцехід з руками

Компанія GITAI з Японії розробила апарат із руками, який призначений для дослідження поверхні Місяця. Робота Lunar Robotic Rover R1 вже випробували на Землі.

Вівторок, 15 лютого 2022, 18:57
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Про це повідомляє сайт компанії GITAI

Робот має чотири колеса, які можуть повертатися під будь-яким кутом. Завдяки цьому апарт може їхати боком, розвертатися на місці й виконувати складні маневри.

Верхня частина апарату імітує частину людського тіла, яке оснастили ліхтарем і двома камерами. Роботом управляє оператор завдяки VR-контролерам на відстані. Оскільки він не працює автономно, то R1 не зможуть відправити на Місяць самостійно. Затримка сигналу не дозволить управляти ним в режимі реального часу.

Фото: GITAI

Передбачається, що Lunar Robotic Rover знадобиться для місій, де буде висадка людини, або навіть колонізація інших планет. Розробники зазначають, що робот буде корисний у збиранні корисних копалин або ремонту необхідних пристроїв.

Випробування тривали на полігоні, де імітують поверхню Місяця. Станція розташовується в японському місті Сагаміхара. Під час них робот зібрав проби ґрунту з камінням і виліз на схил. Після цього апарат зібрав макет сонячної батареї й поклав зразки в контейнер. Серед планів компанії — випробувати робота в реальних умовах на Місяці.

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