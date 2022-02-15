Японська компанія розробила місяцехід з руками

Про це повідомляє сайт компанії GITAI
Верхня частина апарату імітує частину людського тіла, яке оснастили ліхтарем і двома камерами. Роботом управляє оператор завдяки VR-контролерам на відстані. Оскільки він не працює автономно, то R1 не зможуть відправити на Місяць самостійно. Затримка сигналу не дозволить управляти ним в режимі реального часу.
Передбачається, що Lunar Robotic Rover знадобиться для місій, де буде висадка людини, або навіть колонізація інших планет. Розробники зазначають, що робот буде корисний у збиранні корисних копалин або ремонту необхідних пристроїв.
Випробування тривали на полігоні, де імітують поверхню Місяця. Станція розташовується в японському місті Сагаміхара. Під час них робот зібрав проби ґрунту з камінням і виліз на схил. Після цього апарат зібрав макет сонячної батареї й поклав зразки в контейнер. Серед планів компанії — випробувати робота в реальних умовах на Місяці.
- Нагадаємо, японський автовиробник Toyota спільно із космічним агентством анонсували проєкт створення місяцехода з роботизованою рукою. З його допомогою планують колонізувати Місяць вже до 2040 року.
- У США тестують до використання роботів-собак для служби на кордоні. Тестування минули на південному заході Америки, де досить суровий ландшафт і екстремальні температури, які створюють небезпечні ситуації для тих, хто патрулює кордон.
- Також американська компанія Ghost Robotics презентувала свого чотириногого робота, оснащеного стрілецькою зброєю.