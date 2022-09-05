Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд Швейцарії в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР підтримають 11 компаній-дизайнерів, які візьмуть участь у Brussels Fashion Week.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Ukrainian Fashion Week.

Тиждень Моди в Брюсселі проходитиме з 5 по 9 жовтня 2022 року.

До участі приймаються заявки від брендів:

що створюють колекції дизайнерського одягу

що мають колекцію/фрагмент колекції з 10-15 повноцінних образів сезону SS23

що працюють на ринку більше 2-х років

що мають досвід участі в Тижнях Моди

що мають виробничі можливості для тиражування колекцій

що мають лукбук/кампейн нової колекції

Так, заявку необхідно заповнити до 9 вересня 2022 року включно, вже 12 вересня оголосять переможців.

Відібрані на конкурсній основі бренди отримають допомогу у формі грошової компенсації 100% витрат на участь у колективному показі.

У липні Ukrainian Fashion Week репрезентували ініціативу Support Ukrainian Fashion для підтримки українських дизайнерів. Оргкомітет звернувся до Тижнів моди в Європі та США з проханням дати змогу українським дизайнерам продемонструвати нові колекції на світових подіумах. Завдяки чому митці не втратять сезон, а 51-й UFW відбуватиметься в новому форматі.

51-й сезон Ukrainian Fashion Week стане міжнародним. Так, нові колекції українські дизайнери показують на майданчиках – Malta Fashion Week, Budapest Central European Fashion Week, Berlin Fashion Week, Transilvania Fashion Festival, Vienna Fashion Week, MBFW Madrid, Brussels Fashion Week, Vegan Fashion Week (Los Angeles).

Довідка. Гранти виділятимуть за підтримки ЄБРР та фінансування уряду Швейцарії в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Італія, Японія, Корея, Люксембург, Швеція, Швейцарія, США, ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР та Норвегія).