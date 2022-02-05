У неділю 95-річний королева Єлизавета II стане першою британською монархинею, яка відсвяткує 70 років на троні. За день до визначної дати вона привітала членів місцевої громади та волонтерських груп у своїй приватній резиденції в Норфолку, приблизно в 100 милях на від Лондона.

Про це повідомляє CNN.

На цьому заході вона поспілкувалася з колишньою студенткою кулінарії Анжелою Вуд, яка допомогла розробити рецепт, який нерозривно пов’язаний з початком її правління, під назвою “Коронаційна курка”.

Страву з холодної курки в вершковому соусі, а також з салатом з рису, зеленого горошку та трав придумали для подачі іноземним високопосадовцям на коронаційному бенкеті.

Серед інших гостей, запрошених до будинку королеви, були члени місцевого Жіночого інституту, президенткою якого вона була з 2003 року, а також пенсіонери Sandringham Estate та їхні родини та представники місцевих благодійних організацій, Little Discoverers і West Norfolk Befriending.

За даними британської агенції PA Media, королева, одягла блакитну сукню Angela Kelly і була в чудовому настрої. Вона також тримала дерев’яну палицю, несучи свою фірмову чорну сумочку, щасливо обходячи гостей.

Пізніше Єлизавета II розрізала торт з емблемою платинового ювілею, який приготували спеціально для цієї нагоди. Після від’їзду їй подарували букет із квітами, які були частиною її коронаційного букета ще в 1953 році.

Це було найбільше зібрання, на яке королева відвідала з жовтня, коли вона влаштувала приймання на честь Глобального інвестиційного саміту у Віндзорському замку.