Королева Великої Британії Єлизавета II порушила традицію та призначила актору Деніелу Крейгу, відомому завдяки ролі у серії фільмів про Джеймса Бонда, орден, який зазвичай надають дипломатам або шпигунам.

Про це повідомляє онлайнове видання Isider.

Актор отримав орден Святого Михайла і Святого Георгія (CMG) за “заслуги перед кіно та театром” після того, як зобразив вигаданого шпигуна Джеймса Бонда в п’яти фільмах.

Нагорода була частиною щорічного списку нагород королеви, оголошеного в п’ятницю, 31 грудня 2021 року.

Нагороди Святого Михайла і Святого Георгія зазвичай присуджуються за службу в іноземній країні, наприклад, “роботу офіцерів зовнішньої служби та дипломатів”, повідомляється на офіційному вебсайті королівської родини.

Таку саму честь отримав Джеймс Бонд в книзі “Ти живеш лише двічі” Яна Флемінга.

Продюсери фільмів про Бонда Майкл Вілсон і Барбара Брокколі також були нагороджені CBE (командувач ордена Британської імперії) за заслуги в кіно, драматургії, благодійності та майстерності.