Про це повідомляє онлайнове видання Isider.
Актор отримав орден Святого Михайла і Святого Георгія (CMG) за “заслуги перед кіно та театром” після того, як зобразив вигаданого шпигуна Джеймса Бонда в п’яти фільмах.
Нагорода була частиною щорічного списку нагород королеви, оголошеного в п’ятницю, 31 грудня 2021 року.
Нагороди Святого Михайла і Святого Георгія зазвичай присуджуються за службу в іноземній країні, наприклад, “роботу офіцерів зовнішньої служби та дипломатів”, повідомляється на офіційному вебсайті королівської родини.
Таку саму честь отримав Джеймс Бонд в книзі “Ти живеш лише двічі” Яна Флемінга.
Продюсери фільмів про Бонда Майкл Вілсон і Барбара Брокколі також були нагороджені CBE (командувач ордена Британської імперії) за заслуги в кіно, драматургії, благодійності та майстерності.
- Нагадаємо, що новий фільм про агента 007 Джеймса Бонда “Не час помирати” зібрав понад 733 млн доларів в прокаті, ставши найкасовішим голлівудським фільмом цього року.
- Деніел Крейг зіграв роль агента Джеймса Бонда у п’яти стрічках франшизи. Він зі сльозами на очах попрощався з командою, що створювала останній фільм про агента 007.
- Також видання Variety назвало Деніела Крейга найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.
- Раніше Деніел Крейг, відомий за роллю агента Джеймса Бонда, відвідує переважно бари для геїв. Він розповів, чому обирає саме такі заклади.