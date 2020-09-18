Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як відомо, 9 вересня Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.

Серед іншого, Богдан заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей. За його словами, може існувати певний план, який нібито був укладений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

“Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадки про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби… Це якийсь алгоритм дій. “Ми вам — кораблі, ви нам — воду в Крим, ми вам — полонених, ви нам — пряме авіасполучення. Ми вам — $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам — щось”, — сказав він.

Андрій Єрмак рішуче заперечив існування таких домовленостей.

“Це вже з такого вже… Це з галузі конспірології. А конспірологія вона завжди дає такі ідеї про якісь там таємні угоди…Можу вам сказати з повною відповідальністю що ніяких таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути по суті”, — сказав він.

Згодом він додав, що такого плану “просто не може існувати в теорії”.

Він звернув увагу на те, що згодом під час допиту в ДБР Богдан заявив, що інформація була ним взята зі ЗМІ.

“Ви ж бачили, що коли там десь пан Богдан… Кудись його викликали, щоб він розповів, що він дійсно знає там про якісь події, то він сказав, що він знає з засобів масової інформації. Я думаю, що це оцінка якості тієї інформації”, — зазначив голова ОПУ.