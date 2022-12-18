Верховний представник ЄС Жозеп Боррель засудив чергову ракетну атаку росіян проти України та назвав це "проявом варварства", а також воєнним злочином, Він зазначив, що винних мають притягнути до відповідальності.

Про це йдеться в опублікованій заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Масовані ракетні удари Росії по території України, на додаток до щоденних обстрілів цивільних та інфраструктури, що продовжуються, є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля, заявив Боррель.

“Ці жорстокі, нелюдські напади спрямовані на збільшення людських страждань та позбавлення українського народу, лікарень, служб екстреної допомоги та інших критично важливих служб електрики, опалення та води”, – йдеться у заяві.

Глава європейської дипломатії наголосив, що ракетні атаки є воєнними злочинами та варварством, запевнивши, що усіх винних притягнуть до відповідальності.

Боррель зазначив, що ЄС та партнери ще більше активізують зусилля щодо надання екстреної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та обслуговування електроенергії та опалення.

“Український народ демонструє дивовижну силу, мужність та стійкість у протистоянні агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ними. Стільки, скільки потрібно і саме так, як це буде необхідно”, – наголошується в опублікованій заяві.

16 грудня Росія випустила 74 ракети по території України, 60 з яких збили системи ППО, повідомили українські військові.

Володимир Зеленський зауважив, що унаслідок атак, Київ і 14 областей постраждали від відключення електроенергії або води. Тож він закликав Захід “збільшити тиск” на Кремль і постачити Україні більше систем ППО. У столиці мер Віталій Кличко уточнив, що лише третина жителів має воду та опалення, а 40% – струм.

Росія готується до тривалої війни проти України, якій союзники по НАТО повинні продовжувати постачати зброю, поки президент Володимир Путін не зрозуміє, що він “не може перемогти на полі бою”, 16 грудня заявив лідер Альянсу Єнс Столтенберг AFP.

Майже через десять місяців після вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда українські війська завдали серії поразок Кремлю, звільнивши низку своїх територій. Проте, наразі “ніщо не вказує на те, що Путін відмовився від своєї мети контролювати Україну”, попередив генсек НАТО.