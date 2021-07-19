Європейський комісар Маргарітіс Схінас і прем'єрміністр Словенії Янез Янша попросили спортсменів зі Словенії, яка наразі головує в Раді ЄС, на церемонії відкриття Олімпіади нести прапор Євросоюзу.

Про це повідомляє загальноєвропейська медіа-мережа Euractiv.

Такий жест “зробить словенських спортсменів послами європейської єдності і цінностей, що лежать в основі нашого Союзу, які відповідають цінностям олімпійського руху”. Так прокоментували ініціативу Схінас і Янша у листі президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху.

Схінас зазначив, що прапор може стати “символом мирного співіснування, терпимості і солідарності”.

“Ми вважаємо, що як дві організації, об’єднані цими загальними цінностями, Європейський Союз і Міжнародний олімпійський комітет мають унікальні можливості для сприяння миру і взаєморозуміння в той час, коли світ найбільше цього потребує”, – написали Янша і Схінас.

Це не перший раз, коли ЄС вдається до таких кроків.

У 2004 році тодішній президент Європейської комісії Романо Проді закликав спортсменів з країн-членів ЄС вивісити прапор Євросоюзу.

Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.