Про це повідомляє загальноєвропейська медіа-мережа Euractiv.
Такий жест “зробить словенських спортсменів послами європейської єдності і цінностей, що лежать в основі нашого Союзу, які відповідають цінностям олімпійського руху”. Так прокоментували ініціативу Схінас і Янша у листі президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху.
Схінас зазначив, що прапор може стати “символом мирного співіснування, терпимості і солідарності”.
“Ми вважаємо, що як дві організації, об’єднані цими загальними цінностями, Європейський Союз і Міжнародний олімпійський комітет мають унікальні можливості для сприяння миру і взаєморозуміння в той час, коли світ найбільше цього потребує”, – написали Янша і Схінас.
Це не перший раз, коли ЄС вдається до таких кроків.
У 2004 році тодішній президент Європейської комісії Романо Проді закликав спортсменів з країн-членів ЄС вивісити прапор Євросоюзу.
Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.
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