Про це повідомляє Reuters з посиланням на його заяву в межах економічного форуму в Італії.
Джентілоні зазначив: “Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї”.
За його словами, Євросоюз не боїться рішень російського президента Володимира Путіна: “Ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати”, — додав єврокомісар.
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ДОВІДКА. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом “Північний потік” буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює. Зазначається, що під час регламентних робіт виявили витік масла по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній.
- Російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- РФ мала намір закрити основний газопровід Nord Stream у середу, 31 серпня, на технічне обслуговування, змусивши Європу знову здогадуватися про те, чи відновиться постачання, оскільки температура падає, попит на паливо зростає.