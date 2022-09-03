Відреагувавши на зупинку газопроводу "Північний потік-1", єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський Союз просить Росію дотримуватися контрактів, проте якщо цього не буде, то ЄС готовий відреагувати.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на його заяву в межах економічного форуму в Італії.

Джентілоні зазначив: “Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї”.

За його словами, Євросоюз не боїться рішень російського президента Володимира Путіна: “Ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати”, — додав єврокомісар.

ДОВІДКА. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом “Північний потік” буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює. Зазначається, що під час регламентних робіт виявили витік масла по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній.