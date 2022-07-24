Збільшення експорту газу до Європи планується вже з вересня. Нині європейські країни імпортують 14% від загального обсягу постачання скрапленого природного газу (СПГ) Нігерії. Показник можуть збільшити вдвоє.

З Нігерії зменшували видобуток нафти та газу через інциденти. А саме це спровокували крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів. У результаті термінал виробника газу Nigeria LNG на острові Бонні працює на 60% потужності.