Збільшення експорту газу до Європи планується вже з вересня. Нині європейські країни імпортують 14% від загального обсягу постачання скрапленого природного газу (СПГ) Нігерії. Показник можуть збільшити вдвоє.
З Нігерії зменшували видобуток нафти та газу через інциденти. А саме це спровокували крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів. У результаті термінал виробника газу Nigeria LNG на острові Бонні працює на 60% потужності.
Розв’язанням проблеми може стати спільна робота Нігерії та ЄС. Країни разом можуть сприяти підвищенню безпеки в дельті Нігера.
Якщо безпекові заходи матимуть успіх, то додатковий обсяг енергоносіїв відправиться в Європу танкерами вже восени. Зазначимо, що компанія Nigeria LNG належить державній нафтовій компанії NNPC, Shell, TotalEnergies і Eni.
- Нагадаємо, Європейська комісія підписала меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном. Згідно з ним, до європейських країн постачатимуть щонайменше 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року.
- 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не є надійним постачальником газу.
- У Європейській комісії заявили, що країни-члени союзу мають скоротити споживання газу на 15% до наступної весни.