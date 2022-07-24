Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Збільшення експорту газу до Європи планується вже з вересня. Нині європейські країни імпортують 14% від загального обсягу постачання скрапленого природного газу (СПГ) Нігерії. Показник можуть збільшити вдвоє.

 З Нігерії зменшували видобуток нафти та газу через інциденти. А саме це спровокували крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів. У результаті термінал виробника газу Nigeria LNG на острові Бонні працює на 60% потужності.

Розв’язанням проблеми може стати спільна робота Нігерії та ЄС. Країни разом можуть сприяти підвищенню безпеки в дельті Нігера.

Якщо безпекові заходи матимуть успіх, то додатковий обсяг енергоносіїв відправиться в Європу танкерами вже восени. Зазначимо, що компанія Nigeria LNG належить державній нафтовій компанії NNPC, Shell, TotalEnergies і Eni.