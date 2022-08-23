Про це повідомили на брифінгу.
На думку Аніти Хіппер, візові питання мають розглядати в індивідуальному порядку. Вона наголосила, що кожна заявка має пройти процедуру перевірки.
“Вони (країни ЄС, – ред.) мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини”, – зазначила Хіппер.
Вона звернула увагу, що ЄС має дотримуватися міжнародних зобов’язань. Йдеться про видачу віз з гуманітарних причин, а також журналістам і дисидентам.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський першим висловився щодо такого виду тиску на РФ. Він закликав світових лідерів та ЄС обмежити видачу туристичних віз для громадян РФ.
- Фінляндія готова посилювати санкційний тиск на РФ. Зокрема прем’єрка країни Санна Марін виступає за енергетичне ембарго через агресивну політику Москви та війну в Україні.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився проти візової заборони для росіян. Він вважає заборону в’їзду росіянам до ЄС поганою ідеєю.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.