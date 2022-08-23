Про це повідомили на брифінгу.

На думку Аніти Хіппер, візові питання мають розглядати в індивідуальному порядку. Вона наголосила, що кожна заявка має пройти процедуру перевірки.

“Вони (країни ЄС, – ред.) мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини”, – зазначила Хіппер.

Вона звернула увагу, що ЄС має дотримуватися міжнародних зобов’язань. Йдеться про видачу віз з гуманітарних причин, а також журналістам і дисидентам.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський першим висловився щодо такого виду тиску на РФ. Він закликав світових лідерів та ЄС обмежити видачу туристичних віз для громадян РФ.