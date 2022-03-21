ЄС обговорює запровадження нафтового ембарго проти РФ. Німеччина закликає "не поспішати" через високі ціни на енергоносії в Європі. Країни Балтії закликають до рішучіших дій.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Уряди країн ЄС вирішуватимуть, чи запроваджувати нафтове ембарго проти РФ. До консультацій долучиться президент США Джо Байден. Прийняття Європейським Союзом рішення про нафтове ембарго проти РФ.

У пошуках сили, яка змусить РФ вивести війська з України, ЄС та західні союзники вже запровадили низку економічних санкцій проти Росії. Зокрема було заморожено активи Центробанку РФ. Джерело Reuters в дипломатичних колах ЄС повідомляє, що нині проводиться розробка п’ятого пакету санкцій.

Міністри закордонних справ країн ЄС наступного понеділка обговорять питання запровадження нафтового ембарго проти РФ. Байден прибуде до Брюселя в четвер, аби відвідати саміт НАТО та провести переговори з ЄС та групою “Великої Сімки” (G7).

Наявні 4 пакети санкцій поки що не зупинили Росію від продовження війни в Україні. Обмежувальні заходи було запроваджено проти 658 російських та білоруських бізнесменів та політиків, під тиск санкцій потрапили і установи фінансового сектора РФ.

Reuters повідомляє, що країни Балтії просувають ідею запровадження ембарго, а Німеччина виступає проти “занадто швидких дій”, оскільки ціни на енергоносії у Європі вже виросли.