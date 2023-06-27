Джерело: пресслужба Єврокомісії.
У продовження допомоги, яка надається Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, Євросоюз передасть 500 генераторів зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.
Генератори будуть використовуватися для відновлення функціонування критичної інфраструктури, такої як насосні станції та станції очищення стічних вод у постраждалих районах на півдні України.
Генератори різної потужності – від 12,5 кВА до 1100 кВА, загальною вартістю 16 млн євро.
“У межах екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви, розміщені в Польщі, щоб доставити 500 електрогенераторів в Україну. Я хочу подякувати всім європейським країнам, які негайно запропонували допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч з владою України для надання надзвичайної допомоги для населення, яке постраждало, та будемо надавати її так довго, як це буде необхідним”, – зазначив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
- Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС. Своєю чергою, Україна прийняла цю пропозицію.
- Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
- Уряд Латвії надасть Україні гуманітарну допомогу на суму більш ніж 430 тисяч євро для подолання наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.