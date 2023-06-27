Європейський Союз спорядить в Україну 500 електрогенераторів зі своїх резервів для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: пресслужба Єврокомісії.

У продовження допомоги, яка надається Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, Євросоюз передасть 500 генераторів зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.

Генератори будуть використовуватися для відновлення функціонування критичної інфраструктури, такої як насосні станції та станції очищення стічних вод у постраждалих районах на півдні України.

Генератори різної потужності – від 12,5 кВА до 1100 кВА, загальною вартістю 16 млн євро.

“У межах екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви, розміщені в Польщі, щоб доставити 500 електрогенераторів в Україну. Я хочу подякувати всім європейським країнам, які негайно запропонували допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч з владою України для надання надзвичайної допомоги для населення, яке постраждало, та будемо надавати її так довго, як це буде необхідним”, – зазначив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.