Уряд Латвії надасть Україні гуманітарну допомогу на суму більш ніж 430 тисяч євро для подолання наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Джерело: LSM.

Фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тис. євро.

Відтак, в Україну планують спорядити електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли та інше обладнання.

Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи будуть видані з державних матеріальних резервів.

Раніше уряд Латвії заявив про те, що пожертвує Україні з резервних фондів 200 тисяч євро, щоб допомогти подолати екологічну та гуманітарну кризу, яка стала наслідком руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Як повідомлялося, Латвія надішле фінансову допомогу уряду України з метою сприяння оперативній, скоординованій та адресній закупівлі обладнання, матеріалів і техніки, необхідних для подолання первинних наслідків затоплення внаслідок руйнування дамби.

Запит української сторони про допомогу включає такі невідкладні потреби, як водовози для перевезення питної води, рятувальні шлюпки та транспортні засоби для пересування по затоплених районах, надпотужні насоси питної води, фільтри для води, продуктові набори та ін.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Це рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій Молдови.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідні для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.