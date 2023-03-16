Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій – підрозділ зовнішньої служби блоку, відповідальний за списки підсанкційних осіб – повідомила державам-членам ЄС, що незабаром подасть відповідний законопроєкт щодо санкцій проти родичів російських олігархів.

Розширені критерії запропоновано Естонією та іншими державами через побоювання, що особи, які потрапили під санкції, можуть використовувати гроші та активи в обхід обмежень блоку, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пропозиція набула актуальності після того, як мати Євгена Пригожина – керівника російської ПВК “Вагнер”, що воює в Україні – минулого тижня виграла у суді ЄС та домоглась виключення зі санкційного списку.

Однак, попри її перемогу, матір Пригожина повернулася в санкційний список ЄС з 13 березня – після того, як блок переглянув інформацію про осіб, які потрапили під санкції, або врахував, що деякі з них померли.

Як і в цьому випадку, хоча апеляції в судах ЄС щодо санкційних списків можуть бути успішними, це здебільшого – лише тимчасові перемоги. Рада часто повертає людей до санкційного списку після поразки у суді на підставі нових або ширших обґрунтувань.

Остання пропозиція має на меті забезпечити наявність потужної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сімей отримували невиправдані вигоди від підсанкційних олігархів і могли допомогти їм обійти санкції. Пропозиція встановлює критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї підсанкційної особи.

Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 раундів санкцій проти Росії та замороження активів понад 1500 осіб і організацій. Європейська комісія також планує запропонувати законопроєкт, щоб закрити додаткові лазівки у цьому питанні.