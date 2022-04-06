Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС буде надавати Україні підтримку. Після війни до нашої країни спрямують масштабні інвестиції.

Про це голова Євроради розповів під час виступу в Європейському парламенті.

За його словами, Україну планують підтримувати політично, фінансово та гуманітарно. Зокрема створять трастовий фонд як для короткострокової, так і довгострокової допомоги. У першому випадку це допоможе підтримати Україну після війни, а в другому — надасть масштабні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру.

Президент Європейської ради запевнив, що підтримка ЄС для України буде “як скеля”. За його словами, країни ЄС, США, Канада, Японія, Австралія, Республіка Корея, Велика Британія та інші країни готові “нести тягар санкцій”.

“І, що найважливіше, єдність, наша єдність Європейського союзу, наша відданість – це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість і допомогти відновити Україну”, – додав Мішель.