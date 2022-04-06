Про це голова Євроради розповів під час виступу в Європейському парламенті.
За його словами, Україну планують підтримувати політично, фінансово та гуманітарно. Зокрема створять трастовий фонд як для короткострокової, так і довгострокової допомоги. У першому випадку це допоможе підтримати Україну після війни, а в другому — надасть масштабні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру.
Президент Європейської ради запевнив, що підтримка ЄС для України буде “як скеля”. За його словами, країни ЄС, США, Канада, Японія, Австралія, Республіка Корея, Велика Британія та інші країни готові “нести тягар санкцій”.
“І, що найважливіше, єдність, наша єдність Європейського союзу, наша відданість – це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість і допомогти відновити Україну”, – додав Мішель.
- Нагадаємо, для України створили Фонд відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури внаслідок нападу Росії. Учасниками енергетичного співтовариства переважно стануть держави-члени ЄС.
- Польща планує створити на кордоні з Україною “сухий порт”. Метою є збільшити пропускну здатність для експорту української аграрної продукції.
- Європейська комісія має намір запровадити проти РФ санкції стосовно енергоносіїв та експорту деякої техніки. Вони можуть торкнутися скорочення доступу до ЄС російським автомобільним і вантажним перевізникам.