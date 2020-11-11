Європейський Союз уклав угоду, щоб платити за вакцину проти COVID-19 від Pfizer менше, ніж Сполучені Штати.

Про це агентству Reuters повідомив офіційний представник ЄС.

Експериментальний препарат, розроблений спільно з німецькою компанією BioNTech, є лідером у світовій гонці за виробництвом вакцини. Проміжні дані, опубліковані в понеділок, показують, що воа більш ніж на 90% ефективно захищає людей від COVID-19.

Відповідно до угоди з ЄС, 27 європейських країн можуть придбати 200 мільйонів доз та мати можливість придбати ще 100 мільйонів.

Для ЄС вакцина коштуватиме менш як $19,50, сказав агентству Reuters високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах з виробниками вакцин, додавши, що це частково відображає фінансову підтримку, яку ЄС та Німеччина надавали розробці препарату.

Сполучені Штати погодилися платити $19,50 за щеплення. Американська сторона домовилась про купівлю 100 млн доз, але має можливість купити ще 500 млн на умовах, які будуть обговорюватися окремо, і ціна, яку вона заплатить, незрозуміла.

Цього тижня BioNTech проінформувала, що розмір замовлення вплине на ціну за дозу в розвинених країнах світу, і заявив, що буде диференціювати ціни на країни та регіони щодо своєї потенційної вакцини.

Офіційний представник ЄС сказав, що ЄС погодив ціну, яка була ближче до $20, ніж до $10, але відмовився назвати точну цифру.

Pfizer і BioNTech відмовилися коментувати ціни. Представник Комісії ЄС, яка веде переговори щодо угоди про вакцинах від імені країн ЄС, також відмовився від коментарів.

ЄС вже підписав угоди про постачання з AstraZeneca, Sanofi та Johnson & Johnson вакцин проти COVID-19, а також веде переговори з Moderna, CureVac та Novavax.

Згідно з угодами ЄС з виробниками вакцин, ЄС пропонує компаніям не повертати перший внесок в обмін на право забронювати дози, які держави ЄС можуть придбати за попередньо узгодженою ціною, якщо ЄС затвердить вакцину як ефективну та безпечну.