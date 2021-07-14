ЄС включив Україну до «зеленого списку», – Шмигаль

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кінцеве рішення щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.
“Європейський Союз включив Україну до “зеленого списку” країн і рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців. Кінцеве рішення – за державами-членами, але фактично ЄС дав “зелене світло”, аби українці безперешкодно могли їздити до Європи”, – наголосив Шмигаль.
ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що включення до “зеленого переліку” не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС має рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні “зелені переліки” з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні.
Одразу після ухвалення рішення Ради ЄС Кулеба доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні “зелені переліки” та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.
Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.
Українцям тоді вільний в’їзд не дозволили, але аргументація цього рішення досі невідома.
За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.
Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.
Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.
- Галузь туризму продовжує потерпати від пандемії коронавірусу. Через це світова економіка у 2020 та 2021 роках може втратити понад чотири трильйони доларів.