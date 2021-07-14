ЄС включив Україну до «зеленого списку», – Шмигаль

Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кінцеве рішення щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.

“Європейський Союз включив Україну до “зеленого списку” країн і рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців. Кінцеве рішення – за державами-членами, але фактично ЄС дав “зелене світло”, аби українці безперешкодно могли їздити до Європи”, – наголосив Шмигаль.

ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що включення до “зеленого переліку” не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС має рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні “зелені переліки” з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні.

Одразу після ухвалення рішення Ради ЄС Кулеба доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні “зелені переліки” та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.

Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.