Про це повідомило Reuters.
Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ.
“Ці рішення Росії є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначено у повідомленні.
Раніше країни ЄС стали викликати російських дипломатів. Бельгія викликала представника РФ ще 30 вересня. Далі те саме зробили Чехія, Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо. Пізніше повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя викликала Литва.
Нині окупаційні сили РФ контролюють близько 60% Донецької області та 70% Запорізької області. Водночас контрнаступ ЗСУ просувається у Луганській, Харківській та Херсонській областях.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Російські військові та підконтрольні ним бойовики втекли з Лиману до тимчасово захопленого Щастя Луганської області. Вони тікали на цивільному транспорті.
- Російські загарбники готуються до оборони у Луганській області: мінують під’їзні дороги, мости та адміністративні будівлі, натомість масових втеч серед окупантів немає.