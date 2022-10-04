Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах РФ при ЄС Кирила Логвінова. У блоці висловили рішуче засудження через анексію частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Про це повідомило Reuters.

Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ.

“Ці рішення Росії є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначено у повідомленні.

Раніше країни ЄС стали викликати російських дипломатів. Бельгія викликала представника РФ ще 30 вересня. Далі те саме зробили Чехія, Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо. Пізніше повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя викликала Литва.

Нині окупаційні сили РФ контролюють близько 60% Донецької області та 70% Запорізької області. Водночас контрнаступ ЗСУ просувається у Луганській, Харківській та Херсонській областях.