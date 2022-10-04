Про це повідомило Reuters.

Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ.

“Ці рішення Росії є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначено у повідомленні.

Раніше країни ЄС стали викликати російських дипломатів. Бельгія викликала представника РФ ще 30 вересня. Далі те саме зробили Чехія, Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо. Пізніше повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя викликала Литва.

Нині окупаційні сили РФ контролюють близько 60% Донецької області та 70% Запорізької області. Водночас контрнаступ ЗСУ просувається у Луганській, Харківській та Херсонській областях.