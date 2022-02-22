Відповідна заява опублікована на сайті Європейської ради.
У ЄС такі дії з боку РФ назвали “серйозним порушенням міжнародного права”, а також зазначили, що вони підривають суверенітет та незалежність України.
Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України та є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема Статуту ООН, Гельсінського акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму”, — наголошується у повідомленні.
Згідно із заявою, прийнявши рішення визнати непідконтрольний уряду регіон Сходу України “незалежними державами”, Росія порушує Мінські домовленості, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду.
У ЄС закликають Росію, як сторону конфлікту, скасувати визнання, виконати свої зобов’язання, дотримуватися міжнародного права, а також повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.
Ми закликаємо інші держави не виконувати незаконне рішення Росії визнати цю проголошену незалежність”, — додається у заяві.
Зокрема Росію застерігають від використання підписаних пактів із самопроголошеними “республіками” як приводу для подальших військових кроків проти України. Адже, ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції.
- Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
- Після визнання Росією “незалежності” ОРДЛО багато хто шукає відповідь на те, як це рішення вплине на Україну та світ. Формально ніяк, проте всередині Росії, для її сателітів та частини союзників — навпаки. #Букви спробували розібратись, що ж відбулось.