Європейський Союз засудив рішення президента Росії Володимира Путіна визнати території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та рішення про введення російських військ у ці регіони.

Відповідна заява опублікована на сайті Європейської ради.

У ЄС такі дії з боку РФ назвали “серйозним порушенням міжнародного права”, а також зазначили, що вони підривають суверенітет та незалежність України.

Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України та є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема Статуту ООН, Гельсінського акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму”, — наголошується у повідомленні.

Згідно із заявою, прийнявши рішення визнати непідконтрольний уряду регіон Сходу України “незалежними державами”, Росія порушує Мінські домовленості, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду.

У ЄС закликають Росію, як сторону конфлікту, скасувати визнання, виконати свої зобов’язання, дотримуватися міжнародного права, а також повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Ми закликаємо інші держави не виконувати незаконне рішення Росії визнати цю проголошену незалежність”, — додається у заяві.

Зокрема Росію застерігають від використання підписаних пактів із самопроголошеними “республіками” як приводу для подальших військових кроків проти України. Адже, ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції.