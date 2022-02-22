Речник Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Пєсков наголосив, що окуповані території Донбасу визначили “у тих межах, у яких вони себе проголошували”.

Додати мені нічого. У тих межах, де вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують”, – відповів на запитання журналістів речник Путіна, відмовившись від уточнення.

Відповідаючи на це ж запитання “Інтерфаксу“, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко що визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” відбулось у межах, в яких терористичне угрупування здійснює свої “повноваження” та “юрисдикцію”.

Межі, в рамках яких керівництво “ДНР” та “ЛНР” здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію”, – зауважив Руденко.

Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.