Про це повідомляє російське видання “Медуза”.
Пєсков наголосив, що окуповані території Донбасу визначили “у тих межах, у яких вони себе проголошували”.
Додати мені нічого. У тих межах, де вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують”, – відповів на запитання журналістів речник Путіна, відмовившись від уточнення.
Відповідаючи на це ж запитання “Інтерфаксу“, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко що визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” відбулось у межах, в яких терористичне угрупування здійснює свої “повноваження” та “юрисдикцію”.
Межі, в рамках яких керівництво “ДНР” та “ЛНР” здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію”, – зауважив Руденко.
Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Також Європейський Союз закликали негайно запровадити нові санкції проти Росії. Через визнання квазіутворень як “ДНР” і “ЛНР” запропонували поступово виключити Російську Федерацію від європейської економіки.
- Варто зазначити, що очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо зупинки процесу сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Після визнання “незалежності” ОРДЛО багато, хто шукає відповідь на те, як рішення вплине на Україні та світ. Формально ніяк, проте всередині Росії, для її сателітів та частини союзників — навпаки. #Букви спробували розібратись, що ж відбулось.
- Водночас Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.