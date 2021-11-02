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«ЄС» зібрала підписи для позачергової сесії Ради: що розглянуть

Народні депутати з фракції "Європейської Солідарності" зібрали достатню кількість підписів для скликання позачергової сесії Верховної Ради.

Вівторок, 2 листопада 2021, 19:02

Про це повідомила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

“Зібрали 154 підписи (мінімальна кількість — 150, ред.) для позачергової сесії щодо законопроєкту 5460, яким виділяється додатково 800 млн грн на кисневі станції в усіх регіонах”, — сповістила вона.

Лідер “ЄС”, п’ятий президент України Петро Порошенко подякував депутатам, що поставили підписи. Він повідомив, що розгляд очікується в четвер, 4 листопада.

“Дякую усім фракціям, і навіть кільком сміливцям-слугам, які, попри тиск з Офісу Зеленського, підтримали скликання позачергового засідання. Вимагаємо, аби вже завтра законопроєкт розглянув бюджетний і медичний комітет, а вже в четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання“, — сказав Порошенко.

Про що законопроєкт 5460?

Законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій” (№5460) передбачає збільшення на 800 млн гривень обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом державного бюджету.

Ці кошти будуть спрямовані на дві нові бюджетні програми:

  • “Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я” (650 млн гривень)
  • “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій” (150 млн гривень)

Фінансування нових бюджетних програм здійснюватиметься коштом додаткових надходжень від ПДВ з ввезених товарів.

Метою законопроєкту є “покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях” в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.

“Перший рік боротьби з пандемією COVID-19 виявив системну проблему, яка стосується стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, а саме – кисневе забезпечення відповідних закладів охорони здоров’я. З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що ця головна проблема залишається невирішеною, а пошук та збільшення кількості ліжкомісць не обов’язково означає їх забезпечення киснем, що призводить до критичної перевантаженості лікарень, через це – неможливості госпіталізації пацієнтів системою екстреною медичної допомоги, що призводить до людських втрат”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У ній також сказано, що кожен заклад охорони здоров’я, який надає стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, має чотири способи забезпечення подачі кисню: кисневі балони; портативні кисневі концентратори; кисневі резервуари для рідкого кисню; кисневі станції.

Киснева станція — це власна система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря, яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора. Наявність такої станції забезпечує повну кисневу незалежність лікарні”.

Ініціаторами законопроєкту виступили кілька десятків депутатів, зокрема, з фракції “ЄС” та “Голос”.

Законопроєкт було внесено ще в травні, в липні його було прийнято в першому читанні.

Від 7 вересня законопроєкт внесений до порядку денного, утім він досі не був розглянутий.

  • Нагадаємо, Україна почала закуповувати кисень у Польщі, щоб прискорити процес розвезення балонів до лікарень і до хворих на коронавірус пацієнтів, яким він необхідний.
  • В лікарнях Івано-Франківська для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню.
Теги: Європейська солідарність, кисневі станції, позачергове засідання

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