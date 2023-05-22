У межах програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" за перший тиждень роботи 10,44 тис. українців подали заяви на отримання відповідних виплат.

Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла “єВідновлення” подано 10 440 заяв про виплату допомоги”, – йдеться у дописі.

Як повідомляється, понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень. Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

У відомстві пояснили, що далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

“Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане”, – розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна повідомила, що в рамках проєкту “єВідновлення” заявки на ремонт у разі необхідності можна подавати необмежену кількість разів.

Додамо, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми “єВідновлення”, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.