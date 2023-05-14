Уряд обмежив розмір компенсації на ремонт житла в межах програми «єВідновлення»

Максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми "єВідновлення", чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також уточнено порядок розрахунку розміру допомоги спеціальною комісією, створеною при органі місцевого самоврядування. Відтак, спочатку комісія визначає обсяг пошкоджень житла за даними акта комісійного обстеження, а потім заповнює чек-лист з визначення розміру допомоги для відновлення пошкодженого житла.

У кінцевому результаті комісія фотографує пошкодження, які свідчать про характер та обсяг руйнувань, завантажує їх в Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна та ухвалює рішення про отримання відповідної допомоги громадянам.

Нагадаємо, що з 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.

Програму розроблено спільно з Міністерством цифрової інформації України, USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” та Світовим банком.

У Мінінфраструктури зазначили, що за даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджень чи руйнувань зазнали майже 18 500 житлових багатоповерхівок та понад 142 000 приватних домівок.

У межах програми будуть відновлювати будинки, які зазнали незначних пошкоджень.

Для того, щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу “єВідновлення” максимально цифровізували та спростили для громадян.

Подати заявку на допомогу можна в застосунку “Дія” у декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги.

Скористатись послугою можуть всі громадяни України, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат у гуртожитку.

Додамо, що у перший же день роботи “єВідновлення” тисячі українців почали реєструвати заявки на отримання допомоги, через що програма зависла.