Компенсацією у межах платформи «єВідновлення» можна буде скористатися неодноразово

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна повідомила, що в рамках проєкту "єВідновлення" заявки на ремонт у разі необхідності можна подавати необмежену кількість разів.

Джерело: телемарафон “Єдині новини”.

Програмою компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла внаслідок агресії РФ можна буде скористатися неодноразово. “На жаль, іноді ці пошкодження зазнають одні й ті самі приміщення. Жодних обмежень: подавати заявки до реєстру у межах ініціативи можна стільки разів, скільки потрібно”, – пояснила Азархіна.

Також посадовиця нагадала, що 22 травня набирає чинності Закон про запровадження компенсації за пошкоджене або знищене житло, яким передбачено значно більші суми відшкодування для українців, які втратили своє житло.

“Їм доведеться впоратися з дещо складнішим механізмом: необхідно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності. Далі ми повинні синхронізувати це все з різними реєстрами, тому знадобиться більше часу, щоб цю процедуру вдалося запустити масово”, — наголосила заступниця міністра.

Крім того, за її словами, громадяни, які вже встигли відремонтувати своє житло за власні гроші, повинні зберігати всі документи про пошкодження та чекати, коли в Україні запрацює відповідна програма компенсації.

Додамо, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми “єВідновлення”, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що з 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.

Програму розроблено спільно з Міністерством цифрової інформації України, USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” та Світовим банком.

У Мінінфраструктури зазначили, що за даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджень чи руйнувань зазнали майже 18 500 житлових багатоповерхівок та понад 142 000 приватних домівок.

У межах програми будуть відновлювати будинки, які зазнали незначних пошкоджень.