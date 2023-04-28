Європейська комісія і Польща досягли домовленості про заборону імпорту з України п'яти сільськогосподарських продуктів.

Про це інформує RMF24 з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

“Ми остаточно домовилися з ЄС про заборону імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які призвели до дестабілізації на польському ринку. Переважно це стосується зернових і кукурудзи”, – заявив Матеуш Моравецький.

Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн відмовитися від одностороннього блокування імпорту продовольства з України. Заборони будуть замінені безпрецедентною забороною ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшника та соняшникової олії. Натомість їх транзит буде дозволено. Наразі термін дії заборони невідомий.

Заборона на імпорт цих п’яти товарів охоплює 90% всього імпорту з України.

Замість того, щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м’ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування. Якщо, на думку Єврокомісії, проблема підтвердиться, спрацює захисне застереження. Воно означає введення митних зборів.

Крім того, Єврокомісія виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п’яти країн, зокрема Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Відтак, разом з можливістю отримання 200% субсидії польські фермери можуть розраховувати на 120 мільйонів євро. До того ж, Брюссель обіцяє допомогти з експортом зерна.