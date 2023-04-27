Заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і Європейський Союз працюють над спільним вирішенням питання щодо скасування Польщею заборони на імпорт українського зерна і продовольства.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

За словами Качки, на сьогодні жодних правових підстав для таких обмежень немає. У якнайшвидшому врегулюванні цього питання зацікавлені усі сторони, адже збереження взаємовигідної співпраці є пріоритетним питанням.

“Сподіваюсь що у найближчі дні ми це питання врегулюємо. Це рішення ми вже виробили завдяки зусиллям української сторони, Європейського Союзу, Брюсселю і активного діалогу з Польщею та іншими країнами, які говорять про обмеження. Залишилось довести це до кінця, щоб це було прийнятним для Республіки Польща. Це не питання додаткових поступок, це питання з’ясування реальної ситуації на ринку Польщі, адже вона далеко не така погана, як вони пояснюють для медіа”, – зазначив заступник міністра.

Також він додав, що жодних проблем для польської політики українська аграрна продукція не створює. В України є підтримка всіх інших держав-членів Європейського Союзу в тому, що вільна торгівля аграрною продукцією з Україною – це те що потрібно всій Європі, адже це питання продовольчої безпеки. Зокрема, враховуючи, що в окремих регіонах Європи посуха і їм потрібне українське зерно.

Окремо, Тарас Качка зазначив, що надзвичайно важливим завданням не лише для регіону, але і глобально є збереження експорту продукції через українські порти в Чорному морі. Уряд України працює на всіх рівнях над питанням вивезення української продукції морем, якщо не зерновим коридором, то в іншому форматі.

Потенціал експорту зернових з України ще до 1 липня складає близько 10 млн тонн. Разом з тим, Україна очікує, що потенціал експорту з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року складатиме понад 40 млн тонн зернових. Такий обсяг можна ефективно транспортувати лише морем, підкреслив заступник міністра.

ДОВІДКА: 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Одначе, 16 квітня Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що нині “односторонні дії неприйнятні”.

Коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, вона заблокувала порти та морські шляхи, які використовувалися для експорту українського зерна до Африки та Близького Сходу. Побоюючись широкомасштабного голоду, Європейський Союз скасував мита на зерно з України, щоб полегшити розподіл на ці світові ринки.

Відтоді українське зерно потрапило до Польщі, але значна його частина залишилася в країні, що знизило ціни та спричинило значні фінансові збитки польських фермерів.

Це викликало протести та заклики до Європейської комісії втрутитися. Водночас міжнародна організація лише викликала ще більше обурення, оприлюднивши проєкт рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року.

Проте 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.