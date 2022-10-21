Європейська комісія оголосила про нову програму підтримки України у зимовий період та виділення додаткових 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки найбільш вразливих верств населення.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії у Twitter.

“Майбутня зима принесе Україні великі виклики, і ми повинні бути готовими до них. Ми збільшуємо гуманітарну допомогу Україні на 175 мільйонів євро для того, щоб забезпечити захист найбільш уразливим”, — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У відомстві зазначили, що про нову програму підтримки України 19 жовтня повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич під час свого візиту до Києва.

“У той час, як Росія продовжує посилювати свої жорстокі напади на Україну, зокрема, навмисне націлюючись на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, я знаходжусь тут, у Києві, і повторюю, що ЄС як ніколи відданий своїй підтримці України. Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні виклики, і ми повинні бути готовими до них”, – зазначив Янез Ленарчич.

За його словами, завдяки програмі rescEU тимчасові притулки будуть негайно розгорнуті в трьох різних областях України: на Рівненщині, в районі Бучі та на Харківщині.

“Крім того, ЄС збільшує фінансування гуманітарної допомоги на додаткові 175 мільйонів євро для забезпечення освіти, їжі, доступу до води та захисту від холодної зими для найбільш вразливих верств населення. Ми також працюємо над шляхом приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС”, – заявив єврокомісар.

В Єврокомісії пояснили, що гуманітарна відповідь ЄС цієї зими міститиме у собі стратегічний резерв rescEU для розгортання пунктів тимчасового розміщення та інших засобів в Україні загальною вартістю 62,3 мільйона євро. Загалом, разом із другим резервом прихистків, розміщеним у Румунії, ЄС отримав спроможність надати екстрений тимчасовий притулок для 46 тисяч осіб.

А також гуманітарна допомога включатиме додаткові 175 мільйонів євро, які будуть спрямовані на найбільш вразливі верстви населення України. У відомстві зауважили, що з цих коштів 150 млн євро виділено на операції в Україні, а 25 млн євро – на операції в Молдові. Головним пріоритетом є забезпечення прихистку у зимовий період з огляду на очікувані морози. Інші пріоритети включають освіту в надзвичайних ситуаціях, охорону здоров’я та допомогу в захисті. Завдяки цьому новому фінансуванню загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну Росії в Україні перевищить 500 мільйонів євро.

Варто зазначити, що Європейська комісія та Україна також почали спільно працювати над підготовкою України до приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС у майбутньому. Механізм уже мобілізовано у повному обсязі для підтримки України. В його межах вже доставлено в Україну понад 70 тисяч тонн життєво необхідних речей із 31 країни.

Відтак комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич передав дорожню карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському.

Довідково. У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Єврокомісія координує свою найбільшу в історії операцію в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Усі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія та Ісландія запропонували допомогу, починаючи від медичних засобів і предметів для прихистків – до транспортних засобів та енергетичного обладнання.

З 24 лютого Єврокомісія виділила 523 мільйони євро на програми гуманітарної допомоги мирним жителям, які постраждали від війни в Україні. Це включає 485 мільйонів євро для України та 38 мільйонів євро для Молдови відповідно.

Для подальшого посилення реагування на екстрені ситуації ЄС розробляє власні резерви для надання пунктів тимчасового розміщення, які можна розгорнути в контексті криз або катастроф.

У якості першого тестового проєкту ЄС розгортає 500 пунктів тимчасового розміщення у Рівненській області, 550 – у Бучанському районі – на додаток до 1000 ліжок – та 600 у Харківській області в Україні. Кожен пункт може прийняти до п’яти осіб і повністю обладнаний ліжками та обігрівачами. Пункти тимчасового розміщення доставляються в Україну за рахунок надзвичайних запасів rescEU, розміщених у Швеції.

Цей резерв притулків для надзвичайних ситуацій включає пункти тимчасового розміщення, які будуть обладнані душовими, туалетами, основними наборами туалетних приналежностей і спільними місцями для збору їжі. Комісія також закупила тисячі ліжок, які можна використовувати в центрах тимчасового розміщення для біженців або внутрішньо переміщених осіб. Притулки надаються як тимчасове рішення, поки не стане доступним постійне житло.