Організація Об’єднаних Націй допоможе Україні з розмінуванням територій та надасть для цього необхідну техніку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про допомогу Україні з розмінуванням домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Відтак 20 команд Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту. Серед них – металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, яке допоможе українським піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів.

Крім того, в Мінреінтеграції зазначили, що в Україні ЮНОПС активно підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо.

Раніше армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.

Довідка. Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) є оперативним підрозділом ООН із реалізації проєктів для системи ООН, що залучає міжнародні фінансові установи, уряди та інших партнерів по всьому світу.

ЮНОПС щороку реалізує для своїх партнерів проєкти з питань миру та безпеки, гуманітарних питань та розвитку на суму понад 2 мільярди доларів, що діють у понад 80 країнах. Його діяльність варіювалась від управління будівництвом шкіл в Афганістані, будівництва притулків на Гаїті та закупівлі машин швидкої допомоги для підтримки реакції на Ебола в Ліберії.