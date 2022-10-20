Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич передав дорожню карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Це документ, у котрому прописані конкретні кроки, які мають бути впроваджені в Україні перед набуттям повноправного членства в системі. Єврокомісар зазначив, що тривалість процесу набуття повноправного членства у Механізмі цивільного захисту залежить від обох сторін – і України, і Євросоюзу.

Крім того, Янез Ленарчич зауважив, що всі прописані кроки – досить прості, тому Україна зможе виконати їх швидко. А поки триває процес вступу, ЄС продовжить надавати усю потрібну допомогу.

“З нетерпінням чекаю того часу, коли не лише ЄС буде допомагати Україні, а й коли українські рятувальники будуть ділитися досвідом і допомагатимуть ЄС в боротьбі з надзвичайними ситуаціями. Я знаю і впевнений, що це буде дуже значне підсилення системи цивільного захисту країн Євросоюзу”, – сказав Янез Ленарчич.

Своєю чергою, очільник МВС України Денис Монастирський зазначив: “Уже вісім місяців ми працюємо в режимі 24/7. Зважаючи на такий графік, я впевнений, що ми зможемо швидко опрацювати вимоги, прописані у цьому документі”.

Під час розмови з єврокомісаром Денис Монастирський окреслив нові виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Серед них – забезпечення належного реагуванням на надзвичайні ситуації на деокупованих територіях, вихід на державні кордон на територіях, які звільняє Україна, та відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищує РФ.

Нагадаємо, що в межах Механізму цивільного захисту, з початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала понад 70 тисяч тонн допомоги від країн ЄС – від харчових продуктів до обладнання для розмінування та спецтехніки.

Довідка. Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн-членів та 4 країн-кандидатів в ЄС (загалом 32 країни).