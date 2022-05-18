Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У середу, 18 травня, Єврокомісія прийняла довгостроковий план REPowerEU, який дасть змогу якнайшвидше відмовитися від енергоносіїв із РФ, зокрема, газу,

«Війна Путіна руйнує світовий енергетичний ринок. Вона показала, наскільки ми залежні від імпортованого викопного палива та наскільки ми вразливі для того, щоби покладатися на Росію в імпорті нашого викопного палива», — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі.

План зосереджено на економії енергії, диверсифікації імпорту та прискоренні переходу на чисту енергію. ЄС має на меті скоротити енергоспоживання на 13 %. Це дасть змогу відмовитися від російського імпорту.

Зокрема, планується до 2030 року підвищити рівень використання відновлюваної енергії до 45 %.

Також план передбачає прискорення дозвільних процедур щодо відновлюваних джерел енергії та включає спільну платформу для закупівлі газу, зрідженого природного газу та водню.

Документ, зокрема, передбачає витрати до 2 млрд євро на нафтову інфраструктуру “з огляду на припинення поставок російської нафти”. Наразі не зрозуміло, чи підуть ці гроші до Угорщини, яка заявляє про неможливість відмови від російської нафти та вимагає вливань у модернізацію власної нафтової інфраструктури.