Європейська комісія оголосила про започаткування спеціального конкурсу для реалізації проєктів щодо підтримки української культури, на які буде виділено 5 мільйонів євро.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Європейської комісії.

Європейська комісія оголосила спеціальний конкурс для України в межах річної робочої програми “Креативна Європа” на 2023 рік. Загалом буде виділено 5 мільйонів євро на підтримку українських митців і культурних організацій у їхній власній країні або у будь-якій іншій країні, що бере участь у програмі “Креативна Європа”, з метою підготовки до повоєнного відновлення українського культурно-креативного сектору.

“Культурне самовираження та доступ до культури є важливими складовими нашого життя. Вони допомагають нам справлятися з травматичними подіями, розвивати індивідуальну та колективну стійкість і дають нам засоби для взаєморозуміння. Мені дуже приємно, що ми можемо допомогти українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабну війну, отримати доступ до культури”, – заявила комісарка з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.

У межах спеціального конкурсу буде відібрано три проєкти для фінансування, які керуватимуться консорціумами, створеними в країнах, асоційованих із програмою “Креативна Європа”, а також українськими організаціями, які надаватимуть гранти на невеликі ініціативи, реалізовані на регіональному рівні. Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.