Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало перший лікарський засіб для лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати препарату ремдесивір (комерційна назва Veklury) умовний маркетинговий дозвіл для лікування від COVID-19 дорослих та підлітків (від 12 років).

Відповідну рекомендацію було видано на основі даних досліджень, що проводилися за особливою процедурою для надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров’я з 30 квітня.

В рамках цих досліджень одним пацієнтам протягом 10 днів давали вказаний препарат, а іншим — плацебо. У дослідженні взяли участь 1000 госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів.

“В цілому, дослідження показало, що пацієнти, які приймали ремдесивір, одужали приблизно за 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, що приймали плацебо. Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою та помірною хворобою: час до одужання становив 5 днів як для групи ремдесивіра, так і для групи плацебо. Для пацієнтів з тяжким захворюванням, які становили приблизно 90% досліджуваних, час до одужання становив 12 днів в групі ремдесивіра та 18 днів в групі плацебо”, — зазначили в ЕМА.

Також повідомляється, що важким пацієнтам, які почали приймати препарат тоді, коли вже були підключені до апарату штучної вентиляції легенів або ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), препарат не допоміг.

Компанія-виробник препарату має надати Агентству дані про смертність серед пацієнтів, що приймали препарат, до серпня 2020 року. Остаточні результати дослідження препарату повинні бути надані до грудня 2020 року.