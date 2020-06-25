Про це повідомляється на сайті агентства.
Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати препарату ремдесивір (комерційна назва Veklury) умовний маркетинговий дозвіл для лікування від COVID-19 дорослих та підлітків (від 12 років).
Відповідну рекомендацію було видано на основі даних досліджень, що проводилися за особливою процедурою для надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров’я з 30 квітня.
В рамках цих досліджень одним пацієнтам протягом 10 днів давали вказаний препарат, а іншим — плацебо. У дослідженні взяли участь 1000 госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів.
“В цілому, дослідження показало, що пацієнти, які приймали ремдесивір, одужали приблизно за 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, що приймали плацебо. Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою та помірною хворобою: час до одужання становив 5 днів як для групи ремдесивіра, так і для групи плацебо.
Для пацієнтів з тяжким захворюванням, які становили приблизно 90% досліджуваних, час до одужання становив 12 днів в групі ремдесивіра та 18 днів в групі плацебо”, — зазначили в ЕМА.
Також повідомляється, що важким пацієнтам, які почали приймати препарат тоді, коли вже були підключені до апарату штучної вентиляції легенів або ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), препарат не допоміг.
Компанія-виробник препарату має надати Агентству дані про смертність серед пацієнтів, що приймали препарат, до серпня 2020 року. Остаточні результати дослідження препарату повинні бути надані до грудня 2020 року.
- Нагадаємо, 30 квітня Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (Меріленд, США) опублікував результати дослідження, яке показало, що пацієнти, які приймали ремдесивір, видужували на 31% швидше.
- 2 травня в США дозволили екстрене використання препарату ремдесивір, який, ймовірно, допомагає пацієнтам з коронавірусів.