Зміна статусу атомної енергетики та газу відкриє широкі можливості для інвестицій у цій галузі.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Це рішення дає шанс зміцнити енергетичну безпеку Європи й дозволить відмовитись від російських енергоресурсів.

За словами міністра енергетики України, внесення атомної енергетики й газу до “зеленої” таксономії дозволить зміцнити енергобезпеку Європи та відмовитись від російських енергоресурсів.

“Я щиро вдячний Європейській комісії і особисто єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон за рішучість та дієву підтримку України на шляху до енергетичної незалежності”, – зазначив Герман Галущенко.

Також він наголосив на тому, що і Європа, і Україна вже зробили свій вибір на користь зеленої енергетики та чистого, вуглецево-нейтрального майбутнього. Але в умовах повномасштабної війни Росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу необхідні рішення, які полегшать перехід від викопного палива до чистих джерел енергії. І таким чином дозволять звільнитися від впливу РФ.

Атомна енергетика вже давно зарекомендувала себе як потужну та надійну, вона здатна забезпечити сталою енергією велику кількість споживачів. Продовження використання атомних потужностей окремих європейських країн дозволить значно зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Для України визнання атомної енергетики “зеленою” відкриє можливість ширшого інвестування в будівництво нових енергоблоків за інноваційними технологіями.

“Це означає, що українська енергетика стане більш вуглецево-нейтральною, а завдяки збільшенню експорту до Європи ми допоможемо декарбонізувати і європейський енергомікс”, – зауважив Герман Галущенко.

За його словами, визнання газу як перехідного виду палива від викопних енергоресурсів до відновлюваних джерел енергії також важливе для зміцнення енергетичної безпеки європейського континенту. Інвестиції в українську газотранспортну систему допоможуть розвинути газову інфраструктуру для постачання з інших регіонів.