Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту.

За надання фінансової допомоги Україні проголосували 534 депутати, 30 були проти та 26 утрималися. У повідомленні зазначається, що це – другий і найбільший транш пакету підтримки ЄС на 9 мільярдів євро, з яких 1 мільярд євро вже виплачено.

“Потреби України у зовнішньому фінансуванні швидко зросли через повномасштабне вторгнення Росії, окрім величезної шкоди дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків”, – йдеться у повідомленні.

Також у Європарламенті зазначили, що, за даними Міжнародного валютного фонду, після двосторонніх і багатосторонніх зобов’язань фінансової підтримки залишається дефіцит фінансування в обсязі 10 мільярдів доларів (9,8 мільярда євро).

“Вивільнення значної частини решти виняткової позики забезпечить додаткове полегшення та допоможе покрити частину цього дефіциту”, – йдеться в пропозиції, підписаній депутатами Європарламенту. Також у тексті мовиться про те, що позика ЄС сприятиме підтримці державного боргу України та її здатності погасити свої фінансові зобов’язання.

Передумовою надання допомоги, яка міститься в тексті, є те, що Україна дотримується демократичних механізмів.