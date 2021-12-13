Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Рейтинг монобільшості впав на 1,9% і складає 18,4% підтримки респондентів, порівняно з 20,3 % станом на червень 2021 року.
До трійки лідерів потрапила також “Батьківщина” з показником 9,1 % підтримки, що нижче ніж півроку тому на 2,9 % серед тих, хто визначився.
Далі йде “Опозиційна платформа – За життя!” (6,2% і 9%). 5% прохідний бар’єр також формально долають “Сила і честь” (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і “Українська стратегія Гройсмана” (3,5% і 5,1%).
У інших партій – нижча підтримка.
Довідково. Опитування проводилось 3-11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
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