Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” протягом 4-9 листопада 2021 року.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, проголосували б за Зеленського.

Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах підтримали б 25,1%, таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.

За Петра Порошенка проголосували б наразі 14,5% опитаних, минулого місяця таких було 14,1%.

Ще 11,0% підтримали б Юрія Бойка, 10,8% – Юлію Тимошенко, 8,8% – Дмитра Разумкова, 6,4% – Євгена Мураєва, 6,2% – Ігоря Смешка, 5,7% – Володимира Гройсмана, 4,0% – Олега Ляшка, 2,6% – Андрія Садового, 2,4% – Олега Тягнибока й 1,7% – Віталія Кличка.

Крім того, переважна більшість українців (65%) не задоволена діяльністю Зеленського, задоволені – 33% опитаних. Діяльністю Офісу Президента не задоволені – 72% респондентів, задоволені – 22%.

Роботою Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не задоволені 68% опитаних, задоволені – 18%, не змогли оцінити – 14%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (80%) та Верховної ради (83%).

Водночас ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 40% опитаних, не підтримують 58%. Розпуск Парламенту та призначення нових виборів схвалюють 58% українців, проти такої ініціативи виступили 38%. Відставку Уряду і призначення нового Кабміну підтримують 55% респондентів, не підтримують – 39%.

Опитування серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, було проведено протягом 4-9 листопада 2021 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.

Нагадаємо, що згідно з даними соціологічного дослідження Центра Разумкова, політичні рейтинги партії “Слуга народу” та партії “Європейська Солідарність” майже зрівнялися – різниця в межах похибки.