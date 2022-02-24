Про це пише американський телеканал CNN.
У перші хвилини торгів FTSE 100 впав на 2,5%, французький CAC 40 впав на 4%, а німецький Dax – на 4%.
Раніше азійські ринки та американські фондові ф’ючерси впали у четвер, оскільки з’явилися новини про військові дії. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 3%. Корейський Kospi впав на 2,6%. Японський Nikkei 225 втратив майже 2% після повернення з відпустки. Китайський Shanghai Composite знизився на 1,7%.
Ф’ючерси на акції США також впали: ф’ючерси на Dow впали на 780 пунктів, або на 2,4%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq впали на 2,3% і 3% відповідно.
Великі втрати настали після різкого зниження на Уолл-стріт у середу. Доу знизився на більш ніж 464 пункти, або на 1,4%, відзначившись п’ятий день поспіль. Індекси S&P 500 і Nasdaq впали на 1,8% і 2,6% відповідно.
- Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.
- Після того, як Путін оголосив, що він віддав указ на початок воєнних дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.
- Наразі, за оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, технічні та живі сили окупантів нищаться нашими військами.