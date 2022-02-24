У перші хвилини торгів FTSE 100 впав на 2,5%, французький CAC 40 впав на 4%, а німецький Dax – на 4%.

Раніше азійські ринки та американські фондові ф’ючерси впали у четвер, оскільки з’явилися новини про військові дії. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 3%. Корейський Kospi впав на 2,6%. Японський Nikkei 225 втратив майже 2% після повернення з відпустки. Китайський Shanghai Composite знизився на 1,7%.

Ф’ючерси на акції США також впали: ф’ючерси на Dow впали на 780 пунктів, або на 2,4%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq впали на 2,3% і 3% відповідно.

Великі втрати настали після різкого зниження на Уолл-стріт у середу. Доу знизився на більш ніж 464 пункти, або на 1,4%, відзначившись п’ятий день поспіль. Індекси S&P 500 і Nasdaq впали на 1,8% і 2,6% відповідно.