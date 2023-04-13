В Європейському Союзі запровадили санкції проти ПВК "Вагнера". В ЄС наголосили, що "вагнерівці" теж відповідальні за агресію проти України.

Про це йдеться у відповідному документі.

У документі зазначено, що у січні 2023 року ПВК” Вагнер” очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут. Зокрема вони беруть активну участь в агресивній війні Росії проти України.

“У такий спосіб група “Вагнера” несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України”, — зазначили у повідомленні.

Також до переліку потрапила медіакомпанія “РІА ФАН”, яка належить особисто власнику ПВК Євгену Пригожину. “РІА ФАН” входить до складу медіагрупи “Патріот”