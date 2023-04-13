Про це йдеться у відповідному документі.
У документі зазначено, що у січні 2023 року ПВК” Вагнер” очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут. Зокрема вони беруть активну участь в агресивній війні Росії проти України.
“У такий спосіб група “Вагнера” несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України”, — зазначили у повідомленні.
Також до переліку потрапила медіакомпанія “РІА ФАН”, яка належить особисто власнику ПВК Євгену Пригожину. “РІА ФАН” входить до складу медіагрупи “Патріот”
“РІА ФАН” займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України”, — йдеться в документі.
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