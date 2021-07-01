Народні депутати України з фракції "Європейської Солідарності" зареєстрували постанову про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України через його расизм.

Про це повідомив депутат Володимир Ар’єв.

Напередодні українська телеведуча, акторка та продюсерка Кароліна Ашіон розповіла, як кілька років тому в розмові з нею тоді ще гендиректор “1+1” Олександр Ткаченко поводився як расист. Перебуваючи на посаді міністра Ткаченко не став перепрошувати за таку поведінку.

“Такі речі не повинні залишитись просто інфоприводом. Звісно, якщо ми хочемо стати цивілізованою країною не на словах. Расизм не толерується. Ніяк. Ні за яких обставин. Історія Кароліни Ашіон саме про це. Расистом виявився міністр культури Ткаченко”, – зазначив Ар’єв.

Він додав, що Ашіон ще чотири роки тому, в першому проморолику “Прямого” розповіла цю історію, проте ім‘я назвала лише тепер, коли, за словами депутата, “расист з притаманною знущальною посмішкою, відмовився навіть вибачитись за це”.

“Тому, ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. В цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому – проєкт постанови. Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість”, – наголосив Ар’єв.