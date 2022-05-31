Євросоюз ухвалив часткове нафтове ембарго проти Росії, однак офіційно дозволив Угорщині продовжувати купувати нафту у РФ.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На своїй сторінці він залишив короткий допис про те, що Європейський Союз та Угорщина досягли домовленостей і його країну звільнили він нафтового ембарго проти РФ.

Додамо, що через позицію Угорщини Євросоюз тривалий час не міг запровадити шостий пакет антиросійськи санкцій, до якого входило нафтове ембарго.

Уряд Угорщини не був готовий відмовитись від постачання енергоресурсів з РФ, тому блокував санкційний пакет ЄС.

Однак після тривалих перемовин, Угорщина та країни-члени ЄС все ж дійшли згоди щодо нафтового ембарго. Зокрема Угорщині дозволили й надалі імпортувати російську нафту, натомість до шостого пакета санкцій проти РФ було додано часткову заборону на купівлю російської нафти.