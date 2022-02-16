Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз в змозі впоратись з частковим припиненням газопостачання із Росії. За її словами, напруга між РФ та Україною змусила ЄС переглянути плани на випадок непередбачених ситуацій.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Під час виступу у Страсбурзі 15 лютого Урсула фон дер Ляєн розповіла, що загроза військових дій між Росією та Україною спонукала Європейський Союз змінити план дій на випадок, якщо розпочнуться перебої з імпортом газу із РФ. Президентка Єврокомісії додала, що Євросоюз та США зайнялись пошуками альтернативного постачання палива.

“Моделювання ситуації показує, що при частковому припиненні газопостачання чи в подальшому зменшенні постачання газу від “Газпрому”, ми, скоріш за все, будемо у безпеці”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що Росія експортує до Європи близько 40% природного газу. Цієї зими ціни на газ у Європі різко зросли, оскільки Росія постачала менше палива ніж очікувалась, а європейська економіка навпаки, потребувала більше газу.

Як розповіла президента Єврокомісії, наразі ЄС веде перемовини з США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю про збільшення імпорту газу та скрапленого природного газу (СПГ), шляхом додаткового постачання або ж підписавши нові контракти.

“Ми також поспілкувались з основними постачальниками скрапленого природного газу, щоб дізнатись, чи можемо ми змінити контракти на користь Євросоюзу. У Японії вже погодились на наші умови”, – зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Наразі побоювання щодо наслідків можливого зриву постачання газу із РФ зменшуються, оскільки закінчується зима і попит на паливо не такий високий. На сьогодні європейські газосховища заповнені на 34%.

Як зазначила фон дер Ляєн, завдяки розвитку інфраструктури Європа набагато краще обладнана для розподілу газу та електроенергії між країнами, проте до повної відмови від енергоресурсів із РФ вони поки не готові.