Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, "Укрзалізниця" та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розпочинають реалізацію "Проєкту надзвичайної підтримки української залізниці".

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкт з бюджетом 200 мільйонів євро передбачає фінансове сприяння у відновленні, модернізації залізничної інфраструктури та оновленні рухомого складу.

Відповідну гарантійну угоду щодо реалізації цього проєкту підписали міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Бюджет “Проєкту надзвичайної підтримки української залізниці” становить 200 мільйонів євро. Вони надані ЄБРР під державні гарантії.

Ці кошти будуть спрямовані на:

закупівлю матеріалів для забезпечення стабільного функціонування залізничних коридорів між Україною та ЄС;

придбання локомотивів;

фінансову підтримку “Укрзалізниці”, необхідну для забезпечення стабільних перевезень.

Реалізацію проєкту планується розпочати вже в липні цього року.

“Укрзалізниця” та ЄБРР співпрацюють протягом 25 років. За підтримки ЄБРР профінансовано оновлення парку вантажних вагонів “Укрзалізниці”, розширення сполучення з ЄС в тому числі побудовано Бескидський тунель.

Загалом за цей період сторони реалізували проєкти на понад 300 мільйонів євро.

Очільник Мінінфраструктури зазначив, що з огляди на створені російським агресором обмеження роботи українських чорноморських портів, наразі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури особливу увагу приділяє розвитку автомобільної та залізничної логістики на західних кордонах. Мовиться, перш за все, про модернізацію інфраструктури та оновлення рухомого складу.