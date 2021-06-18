Рада Євросоюзу у п’ятницю, 18 червня, оновила перелік країн і територій, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано скасувати COVID-обмеження на поїздки. Так, дозволено відкрити кордони для мандрівників із США та ще низки країн.

Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба Ради ЄС.

Окрім США, до списку країн, з яких дозволено впускати мандрівників, також внесли: Північну Македонію, Сербію, Ліван та Албанію (порівняно зі списком, опублікованим 3 червня).

Відтак, країнам Євросоюзу станом на 18 червня дозволено впускати мандрівників таких країн:

• Албанія

• Австралія

• Ізраїль

• Японія

• Ліван

• Нова Зеландія

• Республіка Північна Македонія

• Руанда

• Сербія

• Сінгапур;

• Південна Корея;

• Таїланд;

• Сполучені Штати Америки;

• Китай, за умови підтвердження взаємності.

Також дозволяється впускати мандрівників з особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу і Макао (умова взаємності для цих особливих адміністративних районів знята).

Рекомендовано не застосовувати обмеження і для мандрівників з Тайваню.

Цей список будуть і надалі переглядати кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлювати.

Рекомендації щодо мандрівників стосуються 27 країн-членів Євросоюзу, а також для чотирьох країн “Шенгену”: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.

Водночас, рекомендації Ради Євросоюзу не є юридично обов’язковими для країн ЄС (тобто кожна держава може самостійно вирішити, які норми, включно з карантином, застосовувати до відвідувачів).

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь держав на коронавірус COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Як зазначає видання The New York Times, рішення про допуск мандрівників із США до країн Євросоюзу було прийнято всього через кілька днів після візиту американського лідера Джо Байдена до Брюсселю, де він зустрівся з високопоставленими представниками ЄС.

Однак поїздки поки що залишаються односторонніми: європейцям як і раніше заборонений в’їзд до Сполучених Штатів для несуттєвих поїздок, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Таку радикальну заборону запровадив ще попередній президент США Дональд Трамп, а Джо Байден продовжив її дію в січні цього року.