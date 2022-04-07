Європейський союз переносить ембарго на імпорт російського вугілля через тиск Німеччини. Тепер санкції набудуть чинності з середини серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку Єврокомісія запропонувала тримісячний термін згортання чинних контрактів щодо імпорту вугілля – тобто РФ зможе експортувати вугілля до ЄС протягом 90 днів після введення санкцій. Наразі, згідно з даними видання, термін подовжено до чотирьох місяців.

Як повідомили наближені до цього рішення джерела, відповідне рішення ЄС прийняв після тиску, здебільшого з боку Німеччини. Адже ФРН є найбільшим серед експортерів російського вугілля.

Також Єврокомісія підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати РФ 4 мільярди євро (4,36 мільярда доларів) на рік втраченого доходу.