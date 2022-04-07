Про це повідомляє Reuters.
Спочатку Єврокомісія запропонувала тримісячний термін згортання чинних контрактів щодо імпорту вугілля – тобто РФ зможе експортувати вугілля до ЄС протягом 90 днів після введення санкцій. Наразі, згідно з даними видання, термін подовжено до чотирьох місяців.
Як повідомили наближені до цього рішення джерела, відповідне рішення ЄС прийняв після тиску, здебільшого з боку Німеччини. Адже ФРН є найбільшим серед експортерів російського вугілля.
Також Єврокомісія підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати РФ 4 мільярди євро (4,36 мільярда доларів) на рік втраченого доходу.
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