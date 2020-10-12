Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу прийняли рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в заяві Ради Європи.

Повідомляється, що такої домовленості міністри досягли на зустрічі 12 жовтня в Люксембурзі. Голова німецького МЗС Хайко Маас перед засіданням заявив, що запропонував внести Лукашенко до списку санкцій.

“Нагадуємо про обмежувальні заходи, які застосовані до 40 осіб, відповідальних за шахрайський характер президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів, і відзначаємо готовність ЄС прийняти подальші обмежувальні заходи відносно організацій і високопоставлених посадових осіб, в тому числі Олександра Лукашенка”, – йдеться в повідомленні.

Рада закликала чинну владу Білорусі піти на діалог з народом і підтримав мирний демократичний перехід влади.