Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, п’ятивідсотковий бар'єр упевнено подолали би чотири партії: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ, "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, пропрезидентську партію “Слуга народу” зараз готові підтримати 26,5% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Станом на початок лютого підтримка цієї партії становила 22,2% (відтак, рейтинг дещо зріс – на 4,3%).

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові віддати свій голос 20,1% опитаних. У лютому політсилу підтримували 18,1% респондентів. Відтак, рейтинг “ЄС” зріс на 2%.

Варто зазначити, що “Євросолідарність” піднялася з третього місця в рейтингу партій (яке займала в лютому), на друге і випередила “Опозиційну платформу – За життя”.

За “ОПЗЖ” наразі готові віддати голоси 17,9% опитаних (у лютому було 21,9%).

За ВО “Батьківщина” віддали б голоси 9,4% опитаних (у лютому було 10,3%).

Має шанси на потрапляння до Верховної Ради й партія “Сила і честь”, яку зараз підтримують 5,2% респондентів.

За партію “Голос” проголосували б 3,4% опитаних, за ВО “Свобода” – також 3,4%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” – 3%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2%, партію “УДАР Віталія Кличка” – 1,1%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.