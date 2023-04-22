Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити українських дітей росіяни почали ще з 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Крім того, євродепутати зазначили, що насильницька депортація знову стала можливою, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, свого часу не були засуджені. А винні ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні.

Втім, нині світова спільнота врахувала цей факт і Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

У Мінреінтеграції підкреслили, що ЄС і надалі продовжує підтримувати Україну в розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Відтак комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, а також ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій.

За інформацією Мінреінтеграції, наступним кроком спільних зусиль буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею. Вона покликана об’єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей.